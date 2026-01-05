Kuzey Kore pazar sabahı denize doğru yeni balistik füzeler fırlattı. Güney Koreli yetkililer füzelerin yerel saatle 07.50 sularında başkent bölgesinden ateşlendiğini tespit etti.

Füzeler yaklaşık 900 kilometre mesafe kat ederek uluslararası sulara ulaştı. Bu askeri hamle Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Çin ziyareti öncesinde gerçekleşti.

Lee Pekin’de Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore nükleer programını görüşmeyi planlıyor. Seul’deki ulusal güvenlik konseyi fırlatmanın ardından acil toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı ofisi bu durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olarak tanımladı.

Güney Kore ordusu ise ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak her türlü provokasyona karşı hazır olduklarını duyurdu.

VENEZUELA SALDIRISI KORKUTTU

Japonya Savunma Bakanlığı füzelerin 50 bin metre irtifaya ulaştığını açıkladı. Fırlatmalardan sonra Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi gazetecilere verdiği demeçte çok sert ifadeler kullandı.

Koizumi "Kuzey Kore’nin nükleer ve füze geliştirme faaliyetleri hem ülkemizin hem de uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir ve bu durum kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Bu deneme Kasım ayından bu yana gerçekleşen ilk balistik füze fırlatışı oldu. Analistler bu hamlenin ABD Başkanı Trump’ın Venezuela operasyonundan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Analist Hong Min Pyongyang yönetiminin kaygıları hakkında "Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tercih yaparsa her hızlı bir saldırı başlatabilir ve bu da rejimin hayatta kalmasını doğrudan tehdit edebilir diye düşünüyorlar" yorumunu yaptı.