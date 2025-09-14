Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de Batı ve Güney Kore'de popülerleşen sözcüklerden uzak durmaları talimatı verildi.

DailyMail'de yer alan göre, ülkenin Devlet Başkanı Kim Jong Un'un talimatıyla "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimeleri yasaklandı.

Ülke bu kelimelerin yerel kelimelerle değiştirilmesini talep ettiği de belirtildi.

Buna göre, "hamburger" kelimesinin yerine "dajin-gogi gyeopppang" (kıymalı çift ekmek), "dondurma" ise "eseukimo" ile değiştirildi

Vatandaşlar karaoke makinelerine ise "ekran üstü eşlik makineler" demek zorunda kalacak.