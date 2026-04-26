Bilim insanları, yaklaşık 300 metre genişliğinde bir kraterin içinde yer alan bu çamur volkanının hâlâ aktif olduğunu belirledi. Araştırmalara göre yapı, deniz tabanının yüzlerce metre altında yer alıyor ve sürekli olarak çamur ile gaz salınımı yapıyor.

Bu tür volkanlar klasik lav püskürten yapılardan farklı olarak, yer altından gelen çamur, su ve gaz karışımını yüzeye çıkarıyor.

GÜNEŞ OLMADAN YAŞAYAN CANLILAR

Keşfin en çarpıcı yönü ise burada yaşayan mikroorganizmalar oldu. Araştırmacılar, bu canlıların güneş ışığına ihtiyaç duymadan, metan gazını enerji kaynağı olarak kullanarak hayatta kaldığını ortaya koydu.

Bu durum, yaşamın yalnızca güneşe bağlı olmadığına dair güçlü bir kanıt olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür sistemler, Dünya dışı yaşam araştırmaları için de önemli ipuçları sunabilir.

BU OLUŞUM NASIL MEYDANA GELDİ?

Bilim insanları, kraterin oluşumunu binlerce yıl öncesine, son buzul çağının sonlarına bağlıyor. Buzulların geri çekilmesiyle birlikte deniz tabanındaki basınç değişmiş ve metan gazının aniden serbest kalmasıyla bu dev yapı ortaya çıkmış olabilir.

Günümüzde ise bu sistem hâlâ aktif şekilde çalışmaya devam ediyor ve yer altından metan salınımı sürüyor.

BİLİM DÜNYASI İÇİN KRİTİK KEŞİF

Araştırmacılar, bu tür çamur volkanlarının yalnızca jeolojik değil, aynı zamanda biyolojik açıdan da büyük önem taşıdığını vurguluyor. Metanla beslenen canlılar, Dünya’daki yaşamın sınırlarını yeniden tanımlarken, benzer koşulların başka gezegenlerde de bulunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kuzey Kutbu’nun derinliklerinde ortaya çıkan bu sıra dışı keşif, hem gezegenimizin geçmişine hem de evrende yaşamın nasıl var olabileceğine dair yeni soruları gündeme taşıyor.