Avrupa şampiyonu milli sporcu Kuzey Tunçelli, Teksas Üniversitesi Yüzme Takımı'nın kadrosuna dahil oldu.

Erkekler 1500 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu ve dünya kısa kulvar 3'üncüsü Kuzey, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Yüzme Şampiyonası'nı 2025'te zirvede tamamlayan Teksas Üniversitesi'ne gideceğini duyurdu.

18 yaşındaki Kuzey, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerim ve hayatım için önemli bir adımı bugün sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum.

University of Texas ile geleceğim için yollarımızı birleştirdiğimizi büyük bir onurla duyuruyorum. Bu şansı bana sunan (başantrenör) Bob Bowman'a, (yardımcı antrenör) Erik Posegay'e ve tüm Texas ailesine de ayrıca merhaba demek istiyorum. Bu noktaya gelmemde sonsuz emeği olan ve yola yine hep beraber devam edeceğimiz antrenörüm Aykut Çelik'e, kulübüm Fenerbahçe'ye, federasyonumuza ve tüm ekibime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hem 800 hem de 1500 metre serbest stilde son iki dünya ve Avrupa gençler şampiyonasının altın madalyalı ismi Kuzey, 1500 metre serbest stil uzun ve kısa kulvar dünya gençler rekorlarını da elinde tutuyor.