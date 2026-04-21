Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün hayata geçirmeye çalıştığı kısıtlamalar öğrencilerin tepkisini çekti.

YEMEK VE GİRİŞ SAATLERİNE YÖNELİK KISITLAMALAR

İddialara göre yemekhanede daha önce 9 çeşit sunulan seçmeli yemek hakkı 2 çeşide düşürüldü. Ayrıca 23.00 sonrası yurda girişlerin yasaklandığı ve bu saatten sonra bahçeye çıkışın da kısıtlandığı belirtildi. Öğrenciler, bu düzenlemelerin günlük yaşamlarını zorlaştırdığını ifade ederek duruma karşı çıktı.

GİYİM VE ORTAK ALAN KULLANIMINA MÜDAHALE İDDİASI

Öğrenciler, yalnızca yemek ve giriş saatleriyle sınırlı olmayan ek kısıtlamaların da getirildiğini öne sürdü. Giyim-kuşamlarına müdahale edildiğini iddia eden öğrenciler, bazı ortak alan kullanımına da sınırlamalar getirildiğini belirtti. Ayrıca yangın merdivenlerine çıkışın, sigara içildiği gerekçesiyle yasaklandığı iddiası da gündeme geldi. Bu uygulamaların yurtta kalan öğrenciler arasında rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

EYLEM VE SONRASINDA VERİLEN SÖZLER

Kısıtlamalara tepki gösteren öğrenciler yurtta eylem yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrencilere, söz konusu uygulamaların kaldırılacağı ve herhangi bir disiplin cezası uygulanmayacağı yönünde söz verildi. Öğrencilerin tepkisinin ardından sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.