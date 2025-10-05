CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yurtta soğuk su ile duş alan Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan’ın fenalaşıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini söyledi.
Konuyu TBMM gündemine getiren Kaya, “Yurt eksikler giderilmeden açıldı. Bir öğrencimiz soğuk sudan etkilenip hayatını kaybetti. Yurtta sağlık personeli yok. Gençleri dört duvarın içine kapatmakla sorumluluk bitmiyor” dedi.
GÜYA 5 YILDIZLI
15 Eylül günü büyük törenle açılan yurtta 1.684 yatak, merkezi sistem soğutma ve ısıtma, 5 yıldız otel konforunda odalar, mini buzdolabı, kişiye özel giyinme dolabı, kitaplık, çamaşır ve kurutma odaları, ütü odası ve kesintisiz internet ile güvenlik hizmeti sağlandığı iddia edilmişti.