Türkiye, KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaşanan skandallar ile çalkalanırken Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından KYK yurtlarında kalan öğrencilere ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerden çok sayıda mektup ve mesaj aldığını belirten İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- KYK yurtlarında kalan öğrencilerden çok sayıda mektup ve mesaj alıyorum. Öğrenciler; yurtların koşullarından, yemeklerin kalitesinden, imkanların kısıtlılığından, internet hizmetinin zayıflığından, ulaşım olanaklarının azlığından, güvenlikten ve şikayetlerini dile getirdiklerinden kendilerine yönelik tavırlardan çok şikayetçiler.

- Bir ülkeyi yönetenler övünecekse gençlere ve çocuklara verdiği değer, iyi eğitim ve olanaklarla övünmeli. Bu ülkenin pırıl pırıl, yeteneki ve zeki çocukları var, hepsi birer cihan parçası, bu çocuklar ülkemizi güçlü ve refah içinde yaşanır hale getirecekler. En büyük yatırımımız onlara olmalı.

- Çok şeye gerek yok, bu ülke saraylardan, şatafattan, israftan kurtulsun yeter; iyi eğitim iyi niyetle sağlanır. İBB’nin pırıl pırıl yurtları var, yenileri açılıyor, ekonomik, kaliteli ve güvenli barınma sağlıyoruz. Bütün öğrenciler mutlu ve huzurlu, derslerine bakıyorlar. Bu sorunu biz çözeriz.

- İstanbul’da yaptık, Türkiye’de de yağacağız.

KYK YURDUNDA SKANDAL!

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndan yaz tatili için ayrılan ve eşyalarını odalarında bırakan kız öğrenciler, dönüşte büyük bir şokla karşılaşmıştı. Öğrencilerin valizlerinin, dolaplarının karıştırıldığı ve kişisel eşyalarının çalındığını ortaya çıkmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise skandalla ilişkin soruşturma başlattı.