Üniversiteler 29 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Öğrenciler, dersler başlamadan önce konaklayacakları yerleri belirledi.

Ankara'da öğrenim görecek olan genç bir kızın, konaklayacağı yurttan paylaştığı görüntü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeni üniversiteye başlayacak olan genç kız, odası beğendiğini ancak manzarasından dolayı korktuğunu ağlayarak anlattı.

'BEN KORKARIM MEZARLIKTAN'

Cep telefonuyla odayı ve manzarasını kaydeden genç kız, "Odaya geldim şimdi... Odam çok güzel, cam kenarında benim masam. Dolabım da en köşedeki, yatağım da bu. Bir de benim odam mezarlığa bakıyor ya... Ben korkarım ki buradan, şuna bak. Kocaman mezarlık burası!" ifadelerini kullandı.