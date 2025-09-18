Yaz döneminde yurtta süren tadilat çalışmalarının denetimsiz yürütüldüğünü ileri süren öğrenciler, bu nedenle eşyalarının zarar gördüğünü ya da çalındığını dile getirdi. Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılan fotoğraflarda valizlerin dağıldığı, bazı eşyaların başka odalarda bulunduğu, bazılarının ise tamamen kaybolduğu görüldü.

“ODALARIMIZA İZİNSİZ GİRİLDİ”

Öğrenciler, tadilat için çalışan işçilerin odalara izinsiz girdiğini, kilitli dolapların kırıldığını ve kişisel eşyaların karıştırıldığını iddia etti. Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri ve sigara izmaritleri bulundu. Öğrencilerin iç çamaşırları ise çöp kutularına atıldığı görüldü.

Öğrenciler, yaşanan bu ihlallerin mahremiyet ve güvenlik haklarını ağır şekilde zedelediğini vurgularken, sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Yurt yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.