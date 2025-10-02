Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kasım Bulgan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunda kalıyordu. 22 yaşındaki öğrenci 27 Eylül sabahında duş almak için banyoya girdi ancak musluklardan sıcak su akmadı.



SOĞUK SUYLA DUŞ ALDI, CANINDAN OLDU



Soğuk suyla banyo yapmak zorunda kalan Kasım, fenalaşarak yere yığıldı. Kendisi gibi hemşirelik öğrencisi olan oda arkadaşları, kalp krizi geçirdiğini anladıkları arkadaşlarına kalp masajı yaptı ama işe yaramadı. Öğrencinin ani vefatı, büyük üzüntüye yol açtı.



Bulgan'ın arkadaşları, kampüste sessiz bir yürüyüş gerçekleştirerek acılarını paylaştı. Yürüyüşte herhangi bir slogan atılmadı; öğrenciler, taşıdıkları üzüntüyü sessizlikle ifade etti. Programın en dikkat çekici anı ise, genç öğrencinin fotoğrafının önüne bırakılan karanfiller oldu. Arkadaşları Bulgan için dua etti.