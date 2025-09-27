Sosyal medyada binlerce kez izlenen videoda öğrenci, yalnızca yemekleri değil, yurt yönetiminin uygulamalarını da eleştirdi. “Hiçbir şeye izin vermiyorlar. Dayanamıyorum. Dağın başındayım, internet çekmiyor” diyen öğrenci, yaşam koşullarının zorluğuna dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Öğrencinin videosu özellikle gençler arasında hızla yayılırken, birçok kullanıcı yaşanan durumun benzerini kendi kaldıkları yurtlarda da yaşadıklarını ifade ederek destek mesajları paylaştı. Sosyal medya platformlarında #KYKyemek, #YurtKoşulları gibi etiketlerle yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim aldı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Videonun gündem olmasının ardından KYK ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada oluşan tepki, yurt koşullarına yönelik şikayetlerin kamuoyunda daha görünür hale gelmesine neden oldu.