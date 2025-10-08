Yurtta uzun süredir sadece belirli saatlerde verilen sıcak suyun tamamen kesilmesi üzerine öğrenciler, “Yönetim istifa” sloganlarıyla yurt bahçesinde toplandı.

ÖĞRENCİLER BAHÇEDE TOPLANTI

Akşam saatlerinde başlayan protestoda binlerce öğrenci, yurt yönetiminin bulunduğu binanın önünde toplandı. Toplanan öğrenciler, “Yönetim istifa”, “Su bizim hakkımız, söke söke alırız”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

YURDA ÇEVİK KUVVET GELDİ

Protesto büyürken, yurt yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Öğrencilerle polis arasında şu ana kadar herhangi bir çatışma yaşanmazken, yurt çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Edirne’deki bu protesto, Türkiye genelindeki birçok KYK yurdunda yaşanan altyapı sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada #KYKdaSuYok etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, öğrenciler sıcak suya erişimin bir “lüks değil, insan hakkı” olduğunu vurguluyor.

Geçtiğimiz aylarda da farklı şehirlerdeki KYK yurtlarında sıcak su yokluğu, kesintisiz ısınma sağlanamaması, elektrik kesintileri, temizlik ve hijyen yetersizlikleri gibi sorunlar öğrenciler tarafından kamuoyuna taşınmıştı.