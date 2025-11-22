Olay, Besni’de öğrenim gören Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi ve Besni Meslek Yüksekokulu’ndaki kız öğrencilerin kaldığı yurtta meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi ve öğrenciler Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan ilk değerlendirmelerde öğrencilerin yemekten zehirlendiğinden şüphelenildiği belirtildi. Hastanede servislerde gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer zehirlenmenin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.