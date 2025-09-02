Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt başvuruları başladı. 2-6 Eylül arasında öğrencilerin başvurularını bekliyoruz." dedi.

Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir?

KYK yurtlarına başvuru yapabilecek öğrenciler şu şekilde sıralanabilir:

İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler

Ara sınıf öğrencileri (ikinci sınıf, üçüncü sınıf vb.)

Örgün öğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, KYK tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçları ile öğrenciler yurtlara yerleşebilecek.