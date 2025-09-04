Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurda yerleştirilerek barınma ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunan KYK yurtlarına başvurular 6 Eylül’e kadar yapılabilecek.

YURT ÜCRETLERİNE YÜZDE 40 ZAM

Başvurularla birlikte yeni ücret tarifesi de açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan listede, KYK yurt ücretlerinin geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında arttığı görüldü.

-Yeni dönem fiyatları şu şekilde belirlendi:

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1.050 TL

Beşinci tip oda: 1.150 TL

Altıncı tip oda: 1.250 TL

Geçen yılki fiyatlar ise 517,50 TL ile 855 TL arasında değişiyordu.

ODALAR EN AZ ÜÇ KİŞİLİK

Bakanlık, fiyat farklarının yurtların fiziki koşullarından kaynaklandığını açıkladı.

KYK yurtlarının büyük çoğunluğunun en az üç kişilik odalardan oluştuğu ve farklı oda tiplerine göre ücretlendirildiği belirtildi.

BAŞVURULAR 6 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Üniversite öğrencileri için kritik önem taşıyan KYK yurt başvuruları, 6 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sürecinin ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını yine aynı sistem üzerinden öğrenebilecek.