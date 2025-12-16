Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile eski kaptanı Kylian Mbappe arasındaki dava sonuçlandı. 2024 yazında İspanya'nın Real Madrid takımına bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığının görüldüğü davada karar verildi.

Fransa İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain'i (PSG) Kylian Mbappé'ye 55 milyon Euro ödeme yapmaya hükmetti. Ayrıca tatil ödemeleri de eklenerek toplam miktar 61 milyon Euro'ya ulaştı. Bu miktar, 2024 Nisan-Haziran dönemine ait ödenmemiş maaşlar ile primlerden oluşuyor.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, haksız fesih (44,6 milyon Euro), imza primleri (40,4 milyon Euro) başta olmak üzere 10 farklı konuda eski kulübünden toplam 260 milyon Euro'dan fazla tazminat talep etmişti. PSG ise eski kaptanına 440 milyon Euro'luk dava açarak karşılık vermişti.

Mahkeme, her iki tarafın bu taleplerini ise reddetti.