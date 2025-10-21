Euronews'in haberine göre; Pinault ailesine ait Artemis holdingi tarafından kontrol edilen Kering, son dönemde özellikle en büyük markası Gucci’deki büyümeyi yeniden canlandırma baskısı altındaydı. Şirketin bu satışla birlikte ana faaliyet alanlarına odaklanarak finansal yapısını güçlendirmesi bekleniyor.

LÜKS MARKALARLA LİSANS ANLAŞMASI

Anlaşma kapsamında L’Oréal, Kering’in en önemli markalarından Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga için 50 yıllık lisans anlaşmaları imzalayacak. Ayrıca Kering’in lüks parfüm markası Creed, tamamen L’Oréal bünyesine katılacak. Böylece L’Oréal, lüks kozmetikteki liderliğini pekiştiren bir adım atmış oldu.

Kering CEO’su Luca de Meo, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Güzellik alanında küresel liderle güçlerimizi birleştirerek markalarımızın koku ve kozmetik alanındaki büyümesini hızlandıracağız. Bu sayede uzun vadede büyük bir potansiyeli ortaya çıkarabileceğiz” dedi. Meo ayrıca, “L’Oréal’in benzersiz uzmanlığıyla, Kering’in lüks erişimini birleştirerek wellness (zindelik) alanında da yeni ufuklara açılacağız” ifadelerini kullandı.

BORCU 10 MİLYAR EUROYA YAKLAŞTI

Merkezi Paris’te bulunan Kering, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi lüks moda markalarıyla tanınıyor. Şirket, yıllık 17,2 milyar euro gelirinin büyük kısmını çanta, ayakkabı ve hazır giyimden elde ediyor. Ancak borcu haziran sonunda 9,5 milyar euroya ulaşmış, buna ek olarak 6 milyar euro uzun vadeli kira yükümlülüğü bulunuyordu.

Diğer tarafta, 2024’te 43,5 milyar euro satış gerçekleştiren L’Oréal, tamamen güzellik ürünlerine odaklanmış dev bir marka olarak öne çıkıyor. Şirket; kozmetik, cilt bakımı, saç bakımı ve parfüm gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

L’Oréal CEO’su Nicolas Hieronimus, “Dünyanın en saygın ve vizyoner lüks gruplarından biriyle uzun vadeli bir stratejik ittifak kurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklık, lüks güzellikteki liderliğimizi sağlamlaştırırken, wellness alanında da yeni fırsatları birlikte keşfetmemizi sağlayacak” dedi. Hieronimus ayrıca, “Creed markası sayesinde niş parfüm pazarında güçlü bir oyuncu olacağız. Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga gibi markalar ise devasa bir büyüme potansiyeline sahip” ifadelerini ekledi.

Anlaşmanın dikkat çeken unsurlarından biri de çift yapılı olması. L’Oréal yalnızca Kering’in markalarının güzellik ve parfüm yönetimini üstlenmekle kalmayacak; aynı zamanda iki şirket, wellness (Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali) ve uzun ömür alanlarında yeni iş fırsatlarını araştırmak üzere yüzde 50-yüzde 50 ortak girişim kuracak.