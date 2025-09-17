Netflix’in dünya çapında fenomen haline gelen dizisi 'La Casa de Papel, sadece suç ve aksiyon sahneleriyle değil, karakterleriyle de büyük beğeni toplamıştı. Bu karakterlerden biri de, asi ruhu, cesur tavırları ve güzelliğiyle öne çıkan 'Tokyo' olmuştu.

'Tokyo' karakterine hayat veren Ursula Corbero ise kısa sürede popülaritesini ikiye katlamıştı.

İspanya'da birçok televizyon dizisinde rol aldıktan sonra, Netflix ile küresel bir izleyici kitlesine ulaşan isim büyük beğeniyle takip edilmeye devam ediliyor.

Arjantinli yapımcı Chino Darin ile de 9 yıllık mutlu bir birlikteliği olan Ursula Carbero geçen hafta Instagram'da paylaştığı fotoğrafla anne olacağını duyurmuştu.

Karnına sevgilisini etiketleyen Corbero, fotoğrafın altına "Bu yapay zeka değil" notunu düşmüştü.

Heyecanı günden güne büyüyen 35 yaşındaki Ursula Corbero, karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.