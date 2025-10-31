La Liga'nın ilk 10 haftasında topladığı 18 puanla 5. sıraya tırmanan Espanyol, devasa bütçeler karşısında mütevazı kadrosuyla sezonun en çok konuşulan takımı oldu. Bu tarihi günleri yaşatan kişiyse yıllarca belediyede otobüs şoförlüğü yapan teknik direktör Manolo Gonzalez...

Espanyol’un teknik direktörü, yıllar süren zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaştı... Perşembe akşamı Kral Kupası’nda (Copa del Rey) dördüncü lig ekibi Atlètic Lleida, Espanyol’u konuk edecek. Mütevazı sahada, iki farklı dünyanın karşılaşması yaşanacak. Ancak Espanyol’un yedek kulübesinde oturan isim, Lleida teknik direktörü Gabri García için yabancı değil. García, “Manolo’yu iyi tanırım, aynı seviyelerde karşılaştık. İkimiz de diplerden geldik” diyor.

YILLARCA DİREKSİYON BAŞINDAN SAHA KENARINA

The Guardian'dan Sid Lowe'un kaleme aldığı yazıda oldukça sıra dışı bir hikaye anlatılıyor... Espanyol’un 46 yaşındaki teknik direktörü Manolo González, bugün ulaştığı noktayı “uzun yol” olarak tanımlıyor. Kariyerine bölgesel amatör liglerde başlayan İspanyol çalıştırıcı, alt liglerden adım adım yükselerek La Liga’ya kadar çıktı.

Uzun yıllar boyunca gündüzleri Badalona-Barcelona hattında otobüs şoförlüğü yaptı, akşamları ise futbol takımlarını çalıştırdı. “Yıllarımı direksiyon başında geçirdim ama vazgeçmedim,” diyor. Espanyol’un başına geçtiğinde hâlâ aynı mütevazı apartman dairesinde yaşıyordu.

2024'TE ESPANYOL'UN BAŞINA GEÇTİ

González, futbolun ne kadar hızlı değişebileceğini iyi biliyor. “Bir gün Cumartesi Gecesi Ateşi’nin yıldızı gibisindir, ertesi gün benim gibi olursun” diyerek gülümsüyor. Ancak bu değişimin kötü bir şey olmadığını düşünüyor.

2024 yılında Espanyol’un başına geçtiğinde, profesyonel futbolda adını henüz kimse duymamıştı. Ama aslında, 10 binden fazla gün boyunca farklı yaş gruplarını, amatör takımları ve alt lig kulüplerini çalıştırmıştı. “O kadar yıldır antrenörlük yapıyordum, ama La Liga’ya gelince sanki ilk kez teknik direktör olmuşum gibi hissettim” diyor.

GALİCİA’DAN BARCELONA’YA...

Küçük bir Galiçya köyünde doğan González, üç yaşında ailesiyle birlikte Barcelona’ya taşındı. Annesi Valencia Caddesi’nde bir restoran işletirken o futbol oynamaya başladı. Takım arkadaşları ona Bulgar efsane Hristo Stoichkov’a benzer hırçınlığından dolayı “Stoichkov” lakabını taktı.

“İyi bir oyuncuydum ama başımı kullanmayı bilmiyordum” diyor. “İyi bir futbolcu olmamı engelleyen şey, o dönemki davranışlarımdı. Şimdi kendi oyuncularımda o hataları gördüğümde hemen müdahale ediyorum.”

'SEÇME ŞANSIM OLSA FUTBOLCU OLMAK İSTERDİM'

Antrenörlük kariyerine henüz 16 yaşında başlayan Manolo González, o dönemde profesyonel olmayı hiç düşünmemişti. “Futbolu seviyordum, ama bir gün La Liga’da teknik direktör olacağımı asla hayal etmezdim” diyor.

Ona futbolu başka bir açıdan öğreten kişi, gençlik yıllarında çalıştığı antrenör Antonio Sánchez olmuş. “Sánchez bana oyunu anlamayı öğretti. Sahaya farklı gözle bakmayı o gösterdi” diye anlatıyor.

GECELERİ ÇALIŞTI, SABAHLARI YOLA ÇIKTI

2018 yılına kadar otobüs şoförlüğüne devam eden González, o yıllarda sabah 5’te işe başlıyor, öğleden sonra antrenmanlara gidiyor, gece geç saatlerde eve dönüyordu. “İnsanlar bugünü görüyor ama o yılların emeğini görmüyor” diyor.

Segunda B’de Badalona ile Getafe’yi Kral Kupası’ndan elemesiyle dikkat çekmiş, ardından Peña Deportiva’yı iki kez üst üste play-off’a taşımıştı. Bu başarılar, Espanyol B takımının kapısını araladı.

'BİR PİYANGO GİBİYDİ AMA HAK ETTİM'

2023 yazında Espanyol B takımını çalıştırmaya başlayan González, kısa sürede kulübün A takımına yükseldi. Espanyol’un küme düşme tehlikesi yaşadığı bir dönemde göreve gelen genç teknik adam, takımı ayağa kaldırmayı başardı.

“La Liga’ya çıkmak benim için piyango gibiydi” diyor. “Ama sadece şans değil; yılların emeği, uykusuz geceler ve inanç var bu hikâyede. Oyuncularım bana inandı, ben de onlara.”

OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU

Bugün Espanyol taraftarlarının “en sevilen teknik direktörü” olarak anılan Manolo González, kendisini hâlâ “sıradan bir adam” olarak tanımlıyor. “Futbol beni değiştirmedi” diyor. “Benim görevim oyuncularımı geliştirmek. Kariyerin nereye gideceğini hayat belirliyor.”

Yıllarca şehirlerarası otobüs kullanan, amatör sahalarda antrenörlük yapan o “normal adam” artık İspanya’nın en üst liginde. Ve belki de bu yüzden, başarısı herkese ilham veriyor.