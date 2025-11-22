Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 24 Kasım’dan itibaren düşeceği açıklandı. Meteoroloji uzmanları, hafta başından itibaren ülke genelinde soğuma beklediklerini, en belirgin sıcaklık azalmasının İstanbul’da hissedileceğini belirtti.

Kasım ayı boyunca ortalamanın üzerinde ölçülen sıcaklıkların ayın son haftasında hızlı şekilde gerilemesi öngörülüyor. Uzmanlar, son günlerde yüksek kesimlerde görülen kar yağışlarının ardından atmosferdeki düzensiz yapının yeniden etkili olduğunu ve soğuma sürecinin mevsim normallerine göre yaklaşık bir hafta erken başladığını ifade etti.

SICAKLIKLAR 8 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul’da 20–23 derece aralığında ölçülen sıcaklıkların 24 Kasım’dan itibaren düşerek 18 dereceye, 27–28 Kasım’da ise 13 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Meteorologlar, 27–28 Kasım’da Marmara genelinde yağış ihtimalinin arttığını, batı bölgelerden gelen sistemle yer yer kuvvetli sağanakların görülebileceğini bildirdi. İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.