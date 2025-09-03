Fransız moda markası Lacoste, 92 yıllık tarihinde ilk kez simgesel logosunda değişikliğe gitti. Kurucusu René Lacoste’un kortlardaki "Timsah" lakabından esinlenerek polo tişörtlerde kullanılan yeşil timsah figürü, markanın en bilinen sembollerinden biri olmuştu. Ancak ABD Açık’a özel hazırlanan koleksiyonda bu kez farklı bir logo kullanıldı.

MARKA TARİHİNDE İSTİSNA

Lacoste’un marka kuralları gereği timsah logosu kolay kolay değiştirilmiyordu. Ancak bu kez tenis tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Djokovic için istisna yapıldı. Lacoste CEO’su Thierry Guibert, “Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Bu süreçte kazandığı 12 Grand Slam şampiyonluğu ve kort dışında temsil ettiği değerlerle markamıza büyük katkı sağladı. Bu özel logoyla onun başarılarını onurlandırmak istedik” dedi.

“G.O.A.T.” TERİMİNİN KÖKENİ

Spor dünyasında “Tüm Zamanların En İyisi” unvanı, uzun yıllar Michael Jordan, Tiger Woods ve Pelé gibi isimlerle özdeşleşmişti. Günümüzde ise bu kavram, tenis tarihine damga vuran Djokovic için kullanılıyor. Lacoste’un ABD Açık’ta tanıtacağı özel koleksiyon, hem moda hem de spor dünyasında ses getirecek gibi görünüyor.