Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık’ta evsel ve ticari atık suların büyük bölümünün, bölgede bir arıtma tesisi bulunmadığı için doğrudan Akdeniz’e boşaltıldığı belirtiliyor. Bölgenin bugüne kadar modern bir atık su arıtma altyapısına sahip olmaması çevre tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

'DOĞAL OLARAK DAĞITILIYOR'

On yıllardır devam eden uygulamada özellikle yarımadanın güneyindeki Europa Point çevresinden denize verilen ham kanalizasyonun, akıntılar sayesinde “doğal olarak dağıldığı” ileri sürülüyor. Ancak çevre kuruluşları bunun ciddi bir kirlilik yarattığını savunuyor.

Bölgedeki kayalık alanlarda ve yosunların arasında ıslak mendil, plastik parçaları ve çeşitli atıkların sıkça görüldüğü ifade ediliyor. Çevreciler, bunun deniz ekosistemi üzerindeki baskının açık göstergesi olduğunu belirtiyor.

DENİZ YAŞAMI İÇİN BÜYÜK RİSK

Uzmanlara göre arıtılmadan denize bırakılan atık sular, oksijen seviyesini düşüren zararlı alg çoğalmalarını tetikleyebiliyor. Bu durum balıklar ve diğer deniz canlıları açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Ayrıca atık sularda bulunan kimyasal maddeler, mikroplastikler ve çeşitli patojenlerin deniz yaşamına zarar verdiği, bunun yanında antibiyotik direncinin yayılmasına da katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, uzun vadede insan sağlığının da risk altında olduğuna dikkat çekiyor.

AVRUPA MAHKEMESİ İHLAL KARARI VERMİŞTİ

Sorunun çözümü için geçmişte çeşitli girişimler yapılsa da somut ilerleme sağlanamadı. 2017 yılında Avrupa Adalet Divanı, Birleşik Krallık’ın Cebelitarık’taki atık suların arıtılmaması nedeniyle çevre mevzuatını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Ancak Brexit sonrası Avrupa Komisyonu’nun bölge üzerindeki yaptırım etkisinin sona ermesi, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

2025'TE YENİ ADIM ATILDI

Bölge yönetimi, 2025 yılında yeni bir atık su arıtma tesisi kurulması amacıyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Yetkililer, proje için planlama sürecinin sürdüğünü ve inşaat öncesi hazırlık çalışmalarının başladığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca plajlardaki su kalitesinin düzenli olarak kontrol edildiğini ve yüzme alanlarının “mükemmel” seviyede olduğunu savunuyor. Buna karşın çevre örgütleri, mevcut uygulamanın hem doğa hem de turizm ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurmaya devam ettiğini ifade ediyor.