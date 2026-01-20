Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çalışan tarım işçileri, sabah gün doğmadan yola koyuluyor, uzun ve yorucu bir günün ardından gece saatlerinde evlerine dönüyor.

Kara lahana tarlasında günlük bin liraya çalışan emekçiler, hem soğuk hava koşullarıyla hem de açlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Zor şartlar altında çalışan işçiler, aldıkları yevmiyelerle geçinemediklerini belirtirken, maruz kaldıkları hak mağduriyetlerine de dikkati çekiyor.

Tarım işçileri düşük ücretler karşılığında zor koşullarda çalıştıklarını anlattı.

İşçilerden Meyrem Topal, "Sabahın soğuğunda dondum üşüdüm. İki tane yetimim var, onları da doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Aldığım bin lira, onunla ev geçindiriyorum. Hayat çok pahalı. Kanser hastasıyım, buraya gelip çalışıyorum. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum. Yevmiye yetmiyor, oradan buradan yardım ediyorlar işte, geçiniyoruz" dedi.

Yakup Çınkır ise, "Çok zor hayat, geçinemiyoruz. Yevmiyeye zam yok, tarım sigortamız yok. İşçilerin tarım sigortasının yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.