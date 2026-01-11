İstanbul’un bazı semtlerinde dışarıda iki lahmacun yemek isteyenlerin cebinden 1.110 lira ödemesi gerekiyor. 2025’te Lahmacun Endeksi, resmi enflasyonun da üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 32,34 arttı. Yıl sonu verilerine göre Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 136,3 TL seviyesine yükseldi. Research İstanbul’un hazırladığı endeks, son bir yılda ortalama lahmacun fiyatına 33 lira 24 kuruş zam geldiğini ortaya koydu.

Aralık 2024’te Türkiye genelinde 103 lira 9 kuruş olan ortalama lahmacun fiyatı, Aralık 2025’te 136 lira 33 kuruşa kadar yükseldi. Lahmacun artık sokak lezzeti olmaktan çıkıp, adeta lüks tüketim haline geldi.

2025’in son gecesinden 2026’nın ilk gününe geçilirken Lahmacun Endeksi (LE) bir gecede yüzde 1,2 yükseldi. Aralık 2025’te endeksin aylık artışı yüzde 2,34 olurken, bu oran Temmuz 2025’ten beri kaydedilen en sert yükseliş oldu. Veriler, lahmacuna yıl boyunca neredeyse her ay düzenli zam yapıldığını gösteriyor.

Aralık ayında fiyat artışının en hızlı yaşandığı iller yüzde 4,7 ile Ordu ve Van oldu. Erzurum’da yüzde 4, Bursa’da yüzde 3,9, Adana’da ise yüzde 3,8 oranında artış görüldü. Büyük şehirlerde de tablo farklı değildi: Ortalama fiyatlar İstanbul’da yüzde 3,2, Ankara’da yüzde 1,5 ve İzmir’de yüzde 2,6 yükseldi.

Lahmacunun başkenti olarak bilinen Adana, bu kez “en pahalı” il olarak kayıtlara geçti. Aralık 2025’te kentte tek bir lahmacunun ortalama fiyatı 293,3 TL’ye çıktı. Kasım ayında 282,6 TL olan fiyat, sadece bir ayda yaklaşık 10 lira arttı.

İSTANBUL'DA BAZI SEMTLERDE 2 LAHMACUN 1.110 LİRA OLDU

İstanbul’da bazı semtlerde lahmacun fiyatlarında uçurum oluşturdu. Aralık ayında Beşiktaş’ta ortalama 180,3 TL olan lahmacun, Sultanbeyli’de 75,6 TL seviyesinde kaldı; bazı semtlerde ise fiyat 555 TL’ye kadar dayandı. İstanbul’da lahmacunun bedelini sadece un, et ya da kira değil; bulunduğu semtin prestiji, paket servis platformlarının komisyonu ve hatta masanın gördüğü manzara bile belirliyor.

ARTIK LÜKS OLDU

Research İstanbul’un yayımladığı Lahmacun Endeksi, evde lahmacun yapmanın da artık ucuz bir alternatif olmaktan çıktığını gösterdi. Kasım 2025’te 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti, Aralık ayında 45,4 TL’ye yükseldi. Böylece sadece bir ayda yaşanan artış yüzde 13,6 oldu.

Maliyet artışının başlıca sorumluları temel malzemeler. Dana kıyma fiyatı aylık bazda yüzde 12 artış gösterdi, sivri biberde yüzde 82, soğanda ise yüzde 59 gibi çarpıcı yükselişler kaydedildi. Bu üç ürün, toplam maliyetin yüzde 75’ini oluşturuyor.

MALZEME FİYATI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Endekste yer alan tüm malzeme fiyatları, farklı dijital market platformlarındaki etiketler esas alınarak hesaplandı. Aralık ayında ev yapımı lahmacunda kullanılan diğer ürünlerde de tablo değişim göstermedi. Domatesin fiyatı yüzde 28,6, maydanozun fiyatı ise yüzde 55,3 arttı. Lahmacunu evde yapmak bile bütçeyi zorlamaya başladı.