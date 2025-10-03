Bir etkinlikte objektiflere yansıyan Şahin, sağlıklı yaşam rutiniyle ilgili soruları yanıtladı. "Kendime gerçekten iyi bakıyorum" diyen güzel model, beslenme düzenine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hamburger de yiyor lahmacun da ama...

Katı diyet uygulamadığını ifade eden Şahin, nasıl beslendiğini şu sözleriyle açıkladı:

"Çok iyi beslendiğimi söyleyemem, canım ne isterse yerim. Hamburger, lahmacun, kebap da yerim ama porsiyonlarım küçük olur. Azar azar yemeye dikkat ediyorum."

Porsiyonlarında dikkat ederek fit kaldığını ifade eden Şahin ayrıca sporunu da asla eksik etmediğini ifade etti. Ayrıca formunu korumasında genetiğinin de önemli bir rol oynadığının altını çizen Şahin, "Sporuma özen gösteriyorum ama çoğu şey genetik."

1 yıldır beraberler

Şevval Şahin, bir süredir iş insanı Burak Ateş ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının da yakın takibinde. Çiftin birlikte olduğu yaklaşık bir yıl oldu.

Şevval Şahin Kimdir?

13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul’da doğan Şevval Şahin, aslen Sivaslı bir baba ve Azerbaycan kökenli bir annenin kızıdır. Genç yaşta modellik yapmaya başlayan Şahin, 2018 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.