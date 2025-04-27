Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vatandaşların sağlığı ile oynayan firmaları ifşa ettiği liste vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Bakanlık son olarak, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini geçtiğimiz günlerde güncelledi.

Listede kuzu şiş ürününde kanatlı eti, köftede sakatat, kıymalı börekte taşlık bulunduğu ortaya çıktı.

LAHMACUN'A KALP ETİ KOYMUŞLAR

Aynı listede İstanbul’da bir börek ve pide salonunun yaptığı lahmacunda kalp eti olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden belirli periyotlarla açıklıyor.