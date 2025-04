Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerin listesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.



Bakanlığın internet sayfasından paylaşılan 'Sağlığa Zararlı Gıdalar' listesinde 16 Nisan tarihi itibarıyla değişikliğe gidilirken, Türkiye'nin birçok farklı şehrinde hizmet veren restoranların ürünlerinde at ve eşek eti kullandığı tespit edildi.



LAHMACUN VE TANTUNİDEN EŞEK ETİ ÇIKTI



Paylaşılan bilgilere göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Bağ Konakları adlı işletmenin lahmacununda kullandığı dana kıymada 'tek tırnaklı eti' bulundu.





Denetimlerde ekipler, Afyonkarahisar merkezli üretim gerçekleştiren HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK adlı işletmenin 'Dana Kavurma' ürününde de tek tırnaklı eti tespit etti.



Ayrıca Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 'Biftek 33 Tantuni' isimli işletmenin de kullandığı ürünlerin at ve eşek etinden yapıldığı ortaya çıktı.



ACUKADAN KANSEROJEN BOYA ÇIKTI



Çok tüketilen kahvaltılık ürünlerinden 'acuka' da ilk kez listeye giriş yaptı. Kahramanmaraş'ta üretim yapan ACK marka acukaların içeriğinde, gıda ürünlerinde kullanımı yasaklanan 'azo boyar badde' tespit edildi. Söz konusu maddelerin kanserojen etkileri nedeniyle gıda ürünlerinde kullanımının yasaklandığı biliniyor.