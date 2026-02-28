“Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı açıklamaya imza atan isimler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmaya başlandı. Bakan Yusuf Tekin'in de suç duyurusunda bulunacağını açıklaması üzerine yaşanan gelişme kamuoyunun dikkatini çekti. BirGün'de yer alan habere göre, Aralarında akademisyen, gazeteci ve yazarların bulunduğu imzacılardan Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve Gazeteci İsmail Arı, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak ifade vermek üzere davet edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.