Sanatçı Metin Şentürk, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiriye karşı düzenlenen kampanyaya katıldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bildiriye tepki gösteren Şentürk, açıklamayı hazırlayanlar için “yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Son günlerde laiklik tartışmaları yeniden alevlenirken aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 ismin imzasıyla yayımlanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiri yayımladı.

ERDOĞAN BAŞLATTI, ŞENTÜRK SÜRDÜRDÜ

Başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bildiriye yönelik eleştiriler de gecikmedi. Metin Şentürk de, sosyal medyadan paylaştığı videoda bildiriyi yayınlayan isimleri hedef aldı.

HAKARET ETMEYİ SEÇTİ

Şarkıcı Metin Şentürk de, sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında, bildiriyi sert bir dille eleştirdi.

Şentürk, videoda yaptığı “Bir bildiri yayınlamış arkadaşlar. Laikliğin elden gittiğine dair. Dini, çıkar amaçlı suç örgütlerine çevirmeye çalışan beyinsizlere sesleniyorum” ifadeleriyle başlayan açıklamasında, bildiriyi hazırlayanların laiklik adına dini değerlere hakaret ettiklerini iddia etti.

‘UTANMIYOR MUSUNUZ? DEDİ, ARAYA 15 TEMMUZ’U SIKIŞTIRDI

Şentürk tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Yüzde 90’ından daha fazlasının Müslüman olduğu bir ülkede; namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Oruç tutan tutuyor, tutmayan tutmuyor. Cuma günü, Cuma namazına giden gidiyor, gitmeyen gitmiyor, kimsenin bir şey dediği yok.

Bu memleket 15 Temmuz’da sınandı, bu memleket Alevilik, Sünnilik; mezhep tartışmaları üzerinden sınandı. Bu memleket, Kürt-Türk kardeşliği üzerinden sınandı. Utanmıyor musunuz?