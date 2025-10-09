NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James, bu kez attığı basketlerle değil, hakkında açılan bir dava ile gündeme geldi. Los Angeles’ta yaşayan 29 yaşındaki Andrew Garcia isimli bir Lakers taraftarı, James’e 865,66 dolarlık tazminat davası açtı.

'EMEKLİ OLUYOR' SANDI, BİLET ALDI

Garcia’nın iddiasına göre olay; LeBron James’in 15 Temmuz Pazartesi günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile başladı. “Büyük bir karar verme zamanı” diyerek merak uyandıran paylaşımı gören Garcia, James’in emeklilik kararı alacağını düşündü. Bu ihtimali değerlendirmek isteyen taraftar, LeBron’un eski takımı Cleveland Cavaliers’a karşı oynayacağı 31 Mart 2026 tarihli maça iki bilet satın aldı. Bilet başına 432,83 dolar ödeyen Garcia, toplamda 865,66 doları gözden çıkardı.

REKLAM KAMPANYASI ÇIKTI

Ancak James’in ertesi gün yaptığı açıklama, taraftarları adeta ters köşe yaptı. “Büyük karar” dediği paylaşımın, aslında dünyaca ünlü bir içki markası için hazırlanmış reklam kampanyası olduğu ortaya çıktı. Garcia ve onun gibi düşünen birçok basketbolsever, bu duruma büyük tepki gösterdi.

'DOLANDIRILDIM, ZARARIMI KARŞILASIN'

Andrew Garcia, Los Angeles County Küçük Davalar Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, James’i “aldatma, yanlış yönlendirme ve dolandırıcılık” ile suçladı. Taraftar, “Emekli olmasa bu biletleri almazdım. Net bir şekilde kandırıldım” diyerek zararının James tarafından karşılanmasını istedi.

LEBRON CEPHESİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

LeBron James, kendisine yöneltilen bu suçlamalar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medyada oluşan tepkiler, NBA yıldızının reklam stratejilerini sorgulatmaya başladı. Bazı taraftarlar, bu durumun James’in kariyerine zarar verebileceğini dile getirirken, bazıları ise bu davayı abartılı buldu.

İLGİNÇ BİR HUKUK MÜCADELESİ

Yalnızca 865 dolarlık bir tazminat talebi gibi görünse de, dava NBA tarihinde bir taraftarın reklam algısına dayanarak açtığı ilk dava olma özelliğini taşıyor. Mahkemenin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.