İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ifadeye çağrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
