İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “uyuşturucu soruşturması” kapsamında ifadeye çağırdığı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin, belediye Meclisinde geçen hafta yaptığı konuşması tekrar gündem oldu. Denizli geçen hafta Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleriyle tartışma yaşamış ve şunları söylemişti:

‘ÖNERİ ALMAM’

“Allahıma şükürler olsun, ölürüm de ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın üyelerinden tavsiye, öneri almam. Ülkeyi batırdınız. Ekonomiyi yerle bir ettiniz. Size söz hakkı verdiğime şükredin.”

Denizli’nin bu sözleri nedeniyle ifadeye çağırıldığı belirtildi. Lal Denizli, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün ifadeye çağrılmıştı. Denizli, "Tanık mıyım sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağrılırsak gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok” açıklamasında bulunmuştu..