Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Bu atama tiyatro çevrelerinde liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi.

Sanatçılar, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için belli bir tiyatro geçmişi gerekir” diyerek Karadağlı’nın sahne deneyiminin yetersiz olduğunu savundu.

Göreve gelir gelmez yaptığı “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” açıklaması tartışmaları alevlendirdi.

Erdal Beşikçioğlu, “Kurum gerileme dönemi yaşıyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Karadağlı dönemindeki usulsüz atamalar ve mevzuata aykırı ihaleler de Sayıştay denetiminde tespit edildi.

KATLANAN HARCAMA

BirGün, Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı harcamalarını inceledi. Kurumun temsil ve tanıtma harcamalarının Karadağlı döneminde iki katına çıktığı belirlendi. 2022’de 3 milyon 304 bin TL olan temsil ve tanıtma gideri, 2023’te 6 milyon 477 bin TL’ye yükseldi.

YÜZDE 115’LİK ARTIŞ

Tamamı Karadağlı döneminde geçen 2024 yılında ise temsil ve tanıtma harcaması 13 milyon 354 bin TL’ye çıktı. Böylece 2023’e göre yüzde 115 oranında artış kaydedildi.

HEDİYEYE 1 MİLYON LİRA

Ayrıca kurum bütçesinden 2024 yılında hediye amaçlı alınan ürünler için 1 milyon 75 bin TL harcandığı ortaya çıktı.