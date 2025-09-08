A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'ya 6-0 kaybederek ağır bir yenilgi yaşarken, mücadelenin ardından Konya'dan ayrılmaya hazırlanan İspanya'da pasaport krizi yaşandı.



İspanyol oyuncuların aksine Konya'dan özel jetiyle ayrılacak olan Lamine Yamal, maç sonrası takım otobüsüne bindiğinde pasaportunun yanında olmadığını fark etti.





TÜRKİYE'DEN ÖZEL JETLE AYRILDI



Beyaz Futbol'un haberine göre, 18 yaşındaki oyuncunun pasaportunu bulamaması üzerine küçük çaplı bir kriz yaşanırken, yeniden aprona inen Yamal, valizlerini karıştırmaya başladı.



İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldığı bildirildi. İlerleyen saatlerde Yamal, Türkiye'den özel jetle ayrıldı.





