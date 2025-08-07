Gamze ELÇİ

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a yapılan eziyet yine son bulmadı. Murat Çalık’tan ikinci kez kemik iliği alınmıştı. Çalık’ın hastane raporu tamamlandı, rapor Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ancak Adli Tıp Kurumu kararı vermedi. Çalık’ın son durumuna ilişkin karar Adli Tıp Kurumu’nun kararının ardından netleşecek. Çalık 19 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden yine cezaevine gönderildi.

KAÇIRILIR GİBİ GÖTÜRÜLDÜ

Çalık, basın mensuplarının görüntü almaması için başka bir kapıdan nakil aracına bindirilerek kaçırılırcasına cezaevi nakil aracına bindirildi. O anlarda annesi ve kardeşi bayıldı.

KANSERİ NÜKSEDEBİLİR

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşti. Geçmişte lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık’ın tahlil sonuçlarına göre, yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtildi. Çalık, cezaevindeyken rahatsızlanarak İstanbul ve İzmir arasında birçok kez sevk edildi. Bu süreçte sağlık durumu daha da bozuldu, 18 kilo verdi ve fenalaştı, anjiyo oldu, iki kez kemik iliği ameliyatı oldu, boynundaki kitleye biyopsi yapıldı.

Annesi dayanamadı

Hastane önünde oğlunun yüzünü bir kez daha görebilmek için bekleyen 79 yaşındaki anne Gülseren Çalık, oğlunun cezaevine sevk edileceği haberi üzerine fenalık geçirdi ve bayıldı. Tansiyon hastası olan Çalık’a müdahale edildi, hastaneye kaldırıldı.

Avukatı: Adli Tıp raporu bekliyoruz

Tutuklu kaldığı sürede 20 kilo veren Çalık, kilo kaybının durdurulması için takviye mamayla beslenmeye başlamıştı. Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, “Sağlık raporu çıktı ve Adli Tıp’a gönderildi. Artık Adli Tıp’ın vereceği kararı bekliyoruz” dedi.

Sezgin Tanrıkulu: Hesap soracağız

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Murat Çalık’ın hastaneden cezaevine gönderilmesine sert tepki göstererek şunları söyledi: “Ne diyebilirim artık. Bu zalimliği, bu zulmü yaşatanlara lanet olsun. Çağlayan Adliyesinde oturanlara lanet olsun. Gelin görün bu annenin halini! Hasta adam, 50 yerde dolaştırdınız. Ne var ya? Mahkumiyet kararı mı var? İddianame yok, başka bir şey yok. Bu zulmü yaşatıyorsunuz ama söz veriyoruz. Halkımıza söz veriyoruz. Hukuk kuralları içerisinde bunlardan hesap soracağız.”