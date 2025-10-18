LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Dereboyu mevkii 148 ada 230 parsel tapuda tarla vasfında olup 2.552,90m2 yüzölçümlüdür.Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 6-7 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın büyük kısmının tarımsal üretimde kullanıldığı ve anız olduğu,küçük bir kısmının tarımsal üretimde kullanılmadığı, üzerinin orman emvali ağaç ve çalılar ile kaplı olduğu,bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle kuru özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Suluca Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 2.552,90 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi bulunmadığı tespit edildiğinden taşınmaza imar durumu bilgi ve belgesi düzenlenemeyeceği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:"2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanları bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Dereboyu Mevkii 148 ada 202 parsel tapuda tarla vasfında olup 2.271,22m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 4-5 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde bakımsız halde muhtelif yaşlarda erik, ayva, kiraz, zeytin ve ceviz ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu dikili tarım arazisi (SDT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Suluca Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 2.271,22 m2

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi bulunmadığı tespit edildiğinden taşınmaza imar durumu bilgi ve belgesi düzenlenemeyeceği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanlarıbulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 11:13

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Dereboyu Mevkii 148 ada 180 parsel tapuda tarla vasfında olup 1.605,33m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 4-5 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde bakımsız halde muhtelif yaşlarda kiraz, zeytin, ayva ve ceviz ağaçlarının bulunduğu, bir kısmının boş olduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu özel ürün arazisi (SOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz Çanakkale - Bursa Duble Yoluna cephelidir.

Adresi : Suluca Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 1.605,33 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarında ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanları ile "İrtifak Hakkı Vardır (183,42m² 'lik Kısmı İçin DSİ Genel Müdürülüğü Lehine 49 yıllığına daimi irtifak hakkı)" irtifak belirtmesinin bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:13

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 12:13

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 12:13

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Dereboyu Mevkii 148 ada 203 parsel tapuda tarla vasfında olup 3.326,89m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 4-5 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde bakımsız halde muhtelif yaşlarda kiraz, zeytin ve ceviz ağaçlarının bulunduğu, parsel içerisinde DSİ'ye ait kapalı sistem sulama vanasının olduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu dikili tarım arazisi (SDT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz Çanakkale - Bursa Duble Yoluna cephelidir.

Adresi : Suluca Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 3.326,89 m2

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında veÇevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarında ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanları ile "İrtifak Hakkı Vardır (522,07m² 'lik Kısmı İçin DSİ Genel Müdürülüğü Lehine 49 yıllığına daimi irtifak hakkı)" irtifak belirtmesinin bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 13:32

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Zeytinlik Mevkii 147 ada 24 parsel tapuda BAĞ vasfında olup 831,81m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 3-4 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde bakımsız halde zeytin ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu dikili tarım arazisi (SDT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Suluca Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 831,81 m2

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi bulunmadığı tespit edildiğinden taşınmaza imar durumu bilgi ve belgesi düzenlenemeyeceği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanlarının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 14:32

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Zeytinlik Mevkii 147 ada 25 parsel tapuda tarla vasfında olup 2.462,19m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 3-4 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde bakımsız, dağınık ve seyrek halde zeytin ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu özel ürün arazisi (SOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Suluca Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 2.462,19 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında ve Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi bulunmadığı tespit edildiğinden taşınmaza imar durumu bilgi ve belgesi düzenlenemeyeceği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanlarının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:03

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Köyiçi Mevkii 122 ada 19 nolu parsel tapuda BAHÇELİ EV vasfında olup1.680,23m2 lik yüz ölçümlüdür. Kırsal yerleşik Alan lejantında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde 1 adet 75 m2 yüz ölçümlü tek katlı 3-A yapı sınıfında %20 yıpranma oranlı kagir mesken nitelikli yapı,1 adet 43 m2 yüz ölçümlü tek katlı 3-A yapı sınıfında %30 yıpranma oranlı kagir mesken nitelikli yapı ve 1 adet 44 m2 alanlı tek katlı 3-A yapı sınıfında %50yıpranma oranlı kagir mesken nitelikli yapı bulunmaktadır. Taşınmaz Çanakkale- Lapseki Çevre yoluna 25 metre mesafede yer almaktadır.

Adresi : Suluca Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 1.680,23 m2

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "arşiv taramasında taşınmaza ait onanmış imar planına rastlanmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde ve Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kaldığı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği belirtilmiştir.

Kıymeti : 8.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ve "Krokisinde B,C,D,E Harfi İle Gösterilen Yapı Tescilsizdir" beyanlarının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 11:03

15/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

