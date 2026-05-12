Kablo üzerindeki silindir bölümün adı 'ferrit çekirdek' olarak biliniyor. Bu parça, kablodan geçen yüksek frekanslı elektromanyetik sinyalleri filtreleyerek paraziti azaltıyor. Böylece hem şarj adaptörünün hem de laptopun daha stabil çalışmasına yardımcı oluyor.

ELEKTRİKSEL PARAZİTİ AZALTIYOR

Uzmanlara göre ferrit çekirdek, özellikle çevredeki elektronik cihazlardan gelen sinyallerin kabloyu etkilemesini engelliyor. Aynı zamanda kablonun yaydığı elektromanyetik gürültüyü de azaltıyor.

Bu sistem sayesinde Wi-Fi bağlantısı, hoparlörler veya diğer elektronik cihazlarda oluşabilecek girişimlerin önüne geçiliyor. Özellikle eski tip adaptörlerde ve güçlü elektronik cihazlarda daha sık kullanıldığı görülüyor.

KÜÇÜK GÖRÜNÜYOR AMA ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYOR

Dışarıdan sıradan bir plastik parça gibi görünse de silindirin içinde özel manyetik malzemeler bulunuyor. Bu yapı, yüksek frekanslı sinyalleri emerek cihazın daha güvenli çalışmasına katkı sağlıyor.

Teknoloji uzmanları, ferrit çekirdek bulunmayan bazı ucuz kablolarda daha fazla parazit ve bağlantı sorunu yaşanabileceğine dikkat çekiyor.