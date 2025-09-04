2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine giren şarkıcı Lara, birkaç gün önce beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Lara, son halini paylaşıp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki onun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim."

Sağlık durumu merak edilen Lara, yeni bir paylaşım yaptı ve sevenlerine güzel haberi duyurdu.

''GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM''

46 yaşındaki şarkıcı son sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

''Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim."

"Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim, hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız."

"Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim.''