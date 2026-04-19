Sosyal medyada Selahattin Paşalı'nın evliliğinde ihanet iddiaları hızla yayılırken gözler Lara Paşalı’dan gelecek açıklamaya çevrildi. Ancak Paşalı cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI YAPMADI

Öte yandan, çiftin birkaç gün önceki evlilik yıl dönümünde Lara Paşalı’nın herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

PAYLAŞTĞI FOTOĞRAFTA YÜZÜK DETAYI

Dün paylaştığı bir fotoğrafta ise evlilik yüzüğünü takmıyor olması, iddiaları güçlendiren bir detay olarak yorumlandı.





MANİDAR GÖNDERME

Bir başka dikkat çeken gelişme de TikTok hesabında yeniden paylaştığı bir video oldu. Lara Paşalı, Billie Eilish’in “Wildflower” şarkısının yer aldığı bir videoyu paylaştı. Şarkı sözleri sosyal medyada “manidar” bulunurken, Selahattin Paşalı’ya gönderme olarak yorumlandı.

Şarkı sözlerinde ihanet teması içeren ifadelerin yer alması, iddiaların daha da alevlenmesine neden oldu.