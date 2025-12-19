Otoparkta fark edilmeyen küçük bir detay, birkaç dakika içinde araba gaspına kadar varan sonuçlar doğurabiliyor. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bazı yöntemler, sürücüleri özellikle park halindeyken ve kısa duraklamalarda hedef alıyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda refleksle hareket edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

LASTİĞE SIKIŞTIRILAN PET ŞİŞE SESSİZ TUZAK

En dikkat çeken yöntemlerden biri, park halindeki aracın tekerleğinin yanına boş bir pet şişe sıkıştırılması. Araç hareket ettiğinde şişe eziliyor ve sürücünün dikkatini çeken olağandışı bir ses ortaya çıkıyor. Bu sesi duyan sürücü, çoğu zaman refleksle durup araçtan iniyor ama motor çalışır halde kaldığı anda, pusuda bekleyen hırsız saniyeler içinde direksiyon başına geçerek aracı gasp edebiliyor.

Bu yöntemin 2018 yılında Güney Afrika’da ortaya çıktığı, daha sonra sosyal medya üzerinden farklı ülkelerde de görülmeye başlandığı belirtildi.

Uzmanların uyarıları net:

- Issız ve karanlık alanlara park etmeyin

- Araçtan gelen garip seslerde hemen inmeyin

- Önce güvenli ve kalabalık bir noktaya ilerleyin

- Kontrolü mutlaka orada yapın

"LASTİĞİNİZ İNMİŞ" DİYENLERE DİKKAT

Bir diğer yaygın yöntem ise ilk bakışta daha masum görünüyor. Alışveriş merkezi, benzinlik ya da yol kenarında yanınıza yaklaşan biri, “Lastiğiniz inmiş” diyerek yardım teklif edebiliyor. Ancak birçok olayda lastiğin önceden bilinçli şekilde indirildiği, asıl amacın sürücünün dikkatini dağıtmak ve gasp olduğu tespit ediliyor.

Uzmanlara göre kritik bir ayrıntı var: Eğer araçtan inerken lastik basınç uyarı ışığı yanmıyorsa, bu durum büyük ihtimalle sabotaj anlamına geliyor. Uzmanlar, böyle bir durumda: Yardımı reddedin, polisi arayacağınızı söyleyin ve aracınızda mutlaka taşınabilir hava kompresörü bulundurun uyarılarında bulunuyor.

ANİ REFLEKSLERİ HEDEF ALIYORLAR

Bu yöntemlerin ortak noktası, sürücülerin alışkanlıklarını ve ani reflekslerini hedef alması. Saniyelik bir dalgınlık, yalnızca aracınızı değil, kişisel güvenliğinizi de riske atabiliyor. Uzmanlar, özellikle tek başına seyahat eden sürücüler ile gece saatlerinde araç kullananları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.