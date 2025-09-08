Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Seydoş Kaya, patlayan lastiği nedeniyle 06 DEG 677 plakalı hafif ticari aracı yol kenarına çekti. Eşi Eylem Kaya da lastik değişimi sırasında kendisine yardım etti.

Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, hem çifte hem de araçlarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Seydoş ve Eylem Kaya’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kamyonet sürücüsü Hicri Yanılmaz gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.