Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 37'nci kilometresinde meydana geldi.
Otoyolda seyreden Hasan A. idaresindeki araç, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yolculuk yapan Suriye uyruklu Curiye Uglan (45) ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sekiz kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.