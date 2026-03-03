Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarıyla sarsıldı! , ABD’nin Orta Doğu politikasına sert bir cevap veren Lavrov, "İran’a saldırarak nükleer silahı engelleyeceğini sananlar hayal görüyor. Aksine, herkesi bombaya sarılmaya itiyorlar! ABD nükleer silahı olana dokunamıyor; Kaddafi vazgeçti, sonunu hepimiz gördük!" diyerek nükleer silahlanmanın "ölümcül" mantığını deşifre etti!

Moskova’da bugün düzenlenen basın toplantısında Sergey Lavrov’un ağzından dökülen kelimeler, diplomasi koridorlarını buz kestirdi. Lavrov, nükleer silahların yayılmasını önleme meselesinin artık kontrolden çıktığını ve bunun baş sorumlusunun ABD olduğunu savundu.

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU!

Lavrov, Batı’nın "İran nükleer silah yapmasın diye savaş başlatalım" mantığındaki çelişkiyi şu sözlerle vurdu:

"Paradoksa bakın! Nükleer yayılmayı önlemek gibi sözde 'asil' bir amaçla yola çıkanlar, tam zıttı bir felaketi tetikleyecek. Bu tehdidi gören sadece İran değil, tüm komşu Arap ülkeleri de hayatta kalmak için nükleer silah peşine düşecek. ABD'nin kışkırtmaları dünyayı geri dönülemez bir yarışa sokuyor."

"SİLAHI BIRAKTIĞI GÜN KALEMİNİ KIRDILAR"

Rus Bakan, nükleer silah sahibi olmanın bir "yaşam sigortası" gibi görülmesinin nedenini tarihten bir ibret vesikasıyla anlattı:

"Bakın Kaddafi’ye ne yaptılar? Nükleer silah programından kendi rızasıyla vazgeçti. Sonuç ne oldu? Onu katlettiler! Bugün dünya devletleri şu acı gerçeği konuşuyor: 'Nükleer bombası olana dokunamıyorlar.' İşte nükleer silahlanmayı tetikleyen asıl korku bu!"

SİRENLER SADECE ORTA DOĞU İÇİN ÇALMIYOR

Lavrov, nükleer riskin sadece Orta Doğu ile sınırlı olmadığını; Avrupa ve Kuzeydoğu Asya'da da iplerin kopma noktasına geldiğini belirtti. Lavrov'a göre; güçlüysen ve nükleer bomban varsa ABD seninle masaya oturuyor, yoksan seni Libya gibi, Kaddafi gibi haritadan siliyorlar!

Lavrov aslında dünya siyasetinin o kirli ve karanlık yüzünü bir kez daha deşifre etti. "Adalet" ve "Demokrasi" diyenlerin, nükleer silahı olmayanı nasıl kolayca harcadığını Kaddafi örneğiyle hatırlattı. Dünya artık nükleer bombayı bir "caydırıcılık" değil, "hayatta kalma bileti" olarak görüyor. Eğer bu ateş sönmezse, faturayı tüm insanlık ödeyebilir!