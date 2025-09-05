Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden 'Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle tanınan şarkıcı Alya setlere geri dönüyor.

Alya, Show TV'nin Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey ve Celil Nalçakan'lı yeni dizisi 'Kadife Kelepçe'yle anlaştı.

Erol Avcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizide Alya kendisi gibi bir şarkıcıya hayat verecek ve iddialı bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 7 Eylül'de tanıtım çekimi, 9 Eylül'de okuma provası yapılacak. 17 Eylül'de ise sete çıkılması planlanıyor.