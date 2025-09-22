Sofralarımızın vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olan leblebi, çoğu zaman çayın yanında keyifli bir yiyecek olarak görülüyor. Oysa uzmanlara göre, doğru tüketildiğinde leblebi adeta şifa kaynağına dönüşüyor. Yapılan araştırmalar, bugüne kadar kavrulmuş haliyle tükettiğimiz leblebinin ıslatılarak yenildiğinde sağlık açısından çok daha faydalı olduğunu ortaya koyuyor.

KAVRULMUŞ DEĞİL, ÇİĞ VEYA NEMLENDİRİLMİŞ TÜKETİN

Kavrulma işlemi sırasında yüksek ısıya maruz kalan leblebi, bir miktar vitamin ve lif değerini kaybediyor. Beslenme uzmanları ise leblebinin en sağlıklı tüketim şeklinin, bir gece önceden suya yatırılarak ıslatılması olduğunu belirtiyor. Bu yöntem, hem besin değerini koruyor hem de faydalı bileşenlerin daha aktif hale gelmesini sağlıyor.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR, UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Islatılmış leblebi, mideyi yormadan sindirilmesine yardımcı oluyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. Su ile şişen lifler sayesinde uzun süre tokluk hissi veriyor, ani acıkmaları önlüyor ve kilo kontrolüne destek oluyor. Ayrıca kabızlık gibi sindirim sorunlarına karşı doğal bir çözüm sunuyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Kavrulmuş leblebi bazı kişilerde kan şekeri dalgalanmalarına yol açarken, ıslatılmış leblebi düşük glisemik indeks sayesinde daha yavaş sindiriliyor. Bu özellik, özellikle diyabet riski taşıyanlar için avantaj sağlıyor. Ara öğünlerde birkaç kaşık ıslatılmış leblebi tüketmek kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Protein, B vitaminleri, demir ve çinko bakımından zengin olan leblebi, doğru tüketildiğinde bağışıklık sistemini adeta güçlendiriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ıslatılmış leblebi tüketmek, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor.