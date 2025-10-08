Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Mario Lemina, Sofoot'a açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılılara geri dönüş hikayseini anlatan Gabonlu oyuncu şunları söyledi: “Kesinlikle para meselesi değildi, daha çok burada yaşadığım şeyleri yeniden yaşamak için. Galatasaray ile benim aramda yarım kalan bir hikaye vardı. Birkaç yıl önce bana Galatasaray'a transfer olmaktan bahsedilseydi, Avrupa'da oynayan birçok inatçı futbolcu gibi hayır derdim. Ama bu kulüp bana her şeyi verdi. Burada bana sorumluluk verildi. Galatasaray'a ilk geldiğim halimden kesinlikle çok daha farklıyım. Burada ya hep ya hiç! Bu felsefeye sıcak bakıyorum çünkü benim için de ortası yok."

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Fatih Terim ile ilgili de konuşan Lemina, "Ona "İmparator" diyorlar, bu bile yeter aslında. Onda, bana sonsuz güven veren büyük bir adam gördüm. Bir gün antrenmanda yanıma gelip bana taktikle ilgili neyi değiştirmek istediğimi sordu. Çok şaşırdım, çünkü hayatımda ilk kez bir teknik direktör bana böyle bir sorumluluk veriyordu. Jean Michael Seri’yle birlikte oynarsak topu daha iyi dolaştırabileceğimizi söyledim. Sonra tüm takımı toplayıp "Toplar Lemina’dan çıkacak." dedi. O andan itibaren artık sessiz kalamazdım; lider olmam gerekiyordu." dedi.

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Bu sevgiyi nasıl açıklıyorsun?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Öncelikle taraftarlar. Havalimanında bana gösterilen karşılama inanılmazdı, özellikle de dönüşümde. Onlar beni bunca zaman boyunca hiç unutmadıkları için hemen yeniden heyecanlandım. Onlar için her şeyi vermek istiyorsun. Sadece sosyal medyada, sözleşmeyi imzaladığım anda 200 bin takipçi kazandım, bu inanılmazdı. Türk değilseniz, tüm bunları hayal bile edemezsiniz." cevabını verdi.

‘BARIŞ BİZİM KARDEŞİMİZ’

Son olarak Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Lemina şöyle konuştu: “Lemina, "Takımın uyumu sağlanmalı, bu olacak çünkü burası büyük bir aile. Kimse size sırtından bıçak sokmaz! Birkaç hafta önce, medya biz oyuncuların, transfer günlerinin son zamanlarında Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı dışladığımızı ima etti. Bu, bazı kulüplerde kaosa yol açardı ama Galatasaray'da hayır! Çünkü hepimiz kardeşiz, Barış bizim kardeşimiz. Osimhen ile birlikte forvet oynamalarına rağmen deli gibi savunma yapıyorlar. Hepimiz birbirimizi yukarıya çekiyoruz, as oyuncu ya da yedek oyuncu olmakla ilgili ego ya da memnuniyetsizlik yok." “