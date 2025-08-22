Adı sık sık transfer dedikodularına konu olan Lemina’dan açıklama geldi… Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan başarılı oyuncu, "Konuşmayı bırakın, ben sadece Gala’dayım, sadece Gala. Hiçbir spekülasyon yok, geleceğime tamamen Gala ile bağlıyım konu kapandı." ifadelerini kullanarak transfer iddialarına kapıyı kapatttı

Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolverhampton'dan Galatasaray'a transfer olan Lemina, forma giydiği 16 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist kaydetti.