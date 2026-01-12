Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Taraftarların küfürlü tezahürat yaptıkları bir anı paylaşan Gabonlu futbolcu, "Sizin için asla pes etmeyeceğiz. Her zaman birlikte. Bu sezon için hala mücadele edilecek çok şey var." ifadelerini kullandı.

Mario Lemina, bu paylaşımına kalp ve aslan emojileri de ekledi.

'AJANSIM TÜRKÇE BİLMİYOR'

Lemina, daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Gabonlu orta saha oyuncusu, ilk paylaşımında taraftarların Fenerbahçe aleyhine yaptığı küfürlü tezahürata gelen tepkilerin ardından, "Ajansım Türkçe bilmiyor. Bunun kötü sözler içerdiğini duydum, bu yüzden hikayeyi sildim. Taraftarlardan, çocuklardan ve kulüp çevresindeki herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.