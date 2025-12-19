Leonardo DiCaprio, ' Actors on Actors' programında Jennifer Lawrence'la bir araya geldi.

2021 yapımı 'Don't Look Up'taki rol arkadaşı Lawrence, DiCaprio'ya "Titanik'i hiç yeniden izledin mi?" diye sordu. 51 yaşındaki DiCaprio ise "Hayır. Hiç izlemedim" yanıtını verdi.

Stüdyodakileri şaşırtan bu cevabın üzerine 35 yaşındaki Lawrence, "İzlemelisin. Eminim şimdi izlesen çok hoşuna gider, film gerçekten çok iyi" dedi.

DiCaprio ise, "Ben filmlerimi pek izlemem, sen izler misin?" diye karşılık verdi.

Lawrence de "Titanik gibi bir filmde hiç oynamadım. Öyle bir filmim olsaydı mutlaka izlerdim" dedi.

1997'de gişe rekorları kıran Titanik, Leonardo Dicaprio'nun kariyeri için dönüm noktası olmuştu. DiCaprio, 'Jack Dawson' karakterine hayat verdiğinde 23 yaşındaydı.

DiCaprio, 2016'da Deadline'a verdiği röportajda Titanik deneyimini şöyle anlatmıştı:

"Titanik, Kate Winslet'la benim için adeta bir deneydi. İkimiz de o zamana kadar bağımsız filmler yapmıştık. Onu oyuncu olarak çok seviyordum ve bana 'Bunu birlikte yapalım, başarabiliriz' dedi. Yaptık ve ortaya, asla öngöremeyeceğimiz bir şey çıktı. Bunun böyle bir şeye dönüşeceğini hiç tahmin etmemiştik."