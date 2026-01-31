Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Leroy Sane'nin yaklaşık 2 hafta sahalarda uzak kalması bekleniyor.

